Убийство украинского спецназовца: агенту ФСБ РФ сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту Федеральной службы безопасности России в государственной измене. Он входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году совершила убийство украинского спецназовца в Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ .

Подозреваемый скрытно переправил из РФ оружие для совершения преступления, сообщили в СБУ. Другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

По данным следствия, двое украинских граждан были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

В апреле 2016 года они прибыли из РФ на территорию нашей страны, как сообщает СБУ, для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии участники группы получили задание и совершили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения, говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, продолжается досудебное расследование.