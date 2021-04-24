У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація

У Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, в результаті чого загинув чоловік. У місті введена поліцейська спецоперація.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра .

У поліції повідомили, що невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

У місті введена поліцейська спецоперація. Слідчим відділом за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).