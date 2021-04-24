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У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація

Новость на русском → Дніпро, Субота 24 квітня 2021 16:59
У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація Фото: у Дніпрі сталася стрілянина (dp.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Toyota Land Cruiser, в результаті чого загинув чоловік. У місті введена поліцейська спецоперація.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

У поліції повідомили, що невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у бік водія автомобіля Toyota Land Cruiser, після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги.

У місті введена поліцейська спецоперація. Слідчим відділом за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Фото: в Дніпрі обстріляли автомобіль (dnepr.info)

Нагадавши, у Києві невідомий відкрив вогонь по дорожниках, що виконували ремонтні роботи в Печерському районі.

Раніше в Києві чоловік стріляв в охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

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У центрі Дніпра розстріляли чоловіка. У місті введена спецоперація
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