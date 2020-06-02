Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора

Юсуп Абуєв розшукується Україною
Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і у вбивстві його 3-річного сина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інтерполу.
Зазначено, що 26-річний уродженець Московської області розшукується Україною. Він підозрюється у здійсненні вбивства за попередньою змовою.
Нагадаємо, 1 грудня минулого року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбувся замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, у якому знаходився Соболєв з сім'єю, загинув його малолітній син.
Ймовірних винуватців злочину затримали на наступний день.
На цей час у справі повідомлено шість підозр: четверо підозрюваних перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.
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Автор: Олег Черниш