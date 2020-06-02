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Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 10:33
Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора
Фото: штаб-квартира Інтерполу в Ліоні (facebook.com InterpolHQ)

Юсуп Абуєв розшукується Україною

Інтерпол оголосив у розшук росіянина Юсупа Абуєва. Його підозрюють в організації замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва і у вбивстві його 3-річного сина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інтерполу.

Зазначено, що 26-річний уродженець Московської області розшукується Україною. Він підозрюється у здійсненні вбивства за попередньою змовою.Убивство сина Соболєва: Інтерпол оголосив у розшук ймовірного організатора

Нагадаємо, 1 грудня минулого року на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівській у Києві відбувся замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, у якому знаходився Соболєв з сім'єю, загинув його малолітній син.

Ймовірних винуватців злочину затримали на наступний день.

На цей час у справі повідомлено шість підозр: четверо підозрюваних перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України Сергій СоболєвІнтерполпреступления
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