Вбивство Шеремета: силовики штурмують суд, де знаходиться Кузьменко

Поліція і нацгвардія штурмують зал Київського апеляційного суду, де перебуває Юлія Кузьменко, підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ґрати.

Наголошується, що вранці суд переніс розгляд апеляції на її арешт через неявку прокурорів, однак вона сама, захист і підтримують її, волонтери та активісти відмовляються покидати зал суду, вимагаючи засідання.

Раніше засідання перенесли на вівторок. У суді зібралися більше 100 чоловік, які підтримують Кузьменко. Її готові взяти на поруки 20 нардепів, один з яких поїхавши в ГПУ по прокурора для проведення засідання сьогодні. Однак о 16:45 Апеляційний суд закінчив свою роботу.

Захист Кузьменко в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було прийнято з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Юлії Кузьменко, яку підозрюють у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, у вигляді утримання під вартою до 8 лютого 2020 року.