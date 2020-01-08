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Вбивство Шеремета: Яну Дугарь готові взяти на поруки 10 осіб

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 16:16
Вбивство Шеремета: Яну Дугарь готові взяти на поруки 10 осіб
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Поручителями готові стати депутати від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і Михайло Бондар, а також учасники АТО і військові медики

У Київському апеляційному суді під час розгляду апеляції військового медика Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, десять людей просять відпустити її на поруки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд розглядає апеляцію захисту на цілодобовий арешт підозрюваної.

Десять осіб, серед яких діючі депутати Верховної ради від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич і Михайло Бондар, просять віддати їм підсудну на поруки.

Решта поручителі - учасники АТО і військові медики.

Близько 15:40 колегія суддів віддалилася в дорадчу кімнату для винесення рішення по апеляції.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

Раніше підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від участі в слідчому експерименті, який проводився в ніч на 3 січня.

Вбивство Шеремета: Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті У справі Шеремета провели слідчий експеримент з Кузьменко, Антоненко - відмовився
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