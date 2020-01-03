ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Шеремета: Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 16:45
Вбивство Шеремета: Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Вона також відмовилася свідчити

Третя підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який проводився у ніч на 3 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно було попереджено захисників трьох підозрюваних, однак свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив лише адвокат Юлії Кузьменко.

Підозрюваний Андрій Антоненко відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав першкоджати діям слідчих з Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозапису слідчого експерименту.

"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили у прес-службі поліції.

У кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета проведено слідчий експеримент

У кримінальному провадженні за фактом вбивства Павла Шеремета проведено слідчий експеримент Також заплановано та проводиться ряд слідчих дій для повного та неупередженого розслідування обставин учинення злочину. #поліція #Київ #новини Коваль Евгений Оксана Блищик УНН - Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Телеканал "Прямий" 24 Канал Радіо Свобода

Опубліковано Національна поліція України Пʼятниця, 3 січня 2020 р.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській вночі проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош зазначив, що буде клопотати про повторне проведення слідчого експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи зображено, що йшли двоє людей. Слідство встановило, що другою людиною, ймовірно, був Андрій Антоненко.

РБК-Україна писало, що підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали 12 грудня. Ними виявилися троє ветеранів війни на Донбасі.

За даними слідства, Андрій Антоненко вирішив створити групу, щоб в її складі скоїти вбивство Шеремета. Надалі він привернув до організації Кузьменко, військовослужбовця за контрактом Яну Дугарь і інших людей.

Експеримент у справі Шеремета та заява Трампа: новини за вихідні У справі вбивства Павла Шеремета проводять слідчий експеримент із Кузьменко, - адвокат
Новини України Павло Шереметследствие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся