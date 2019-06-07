Вбивство дитини: один із підозрюваних тричі уник ротації на Донбас

Один із співробітників поліції, якого підозрюють у вбивстві п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, тричі уникав ротації на схід України. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, передає "Радіо Свобода".

За його словами, поліцейські, які не пройшли переатестацію, але змогли поновитися на роботі через суд, мали пройти ротацію у Донецькій або Луганській області, частини яких наразі окуповані незаконними збройними формуваннями.

"Один із цих негідників поновився на службі у 2018 році… Усі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації і в ротаційному порядку направляються на схід нашої держави, у Донецьку і Луганську область", - зазначив глава Нацполіції.

Князєв підкреслив, що один і підозрюваних так і не пройшов ротацію, хоча тричі отримував пропозицію.

"Один із цих негідників чомусь уник тричі ротаційного направлення на схід. І саме в травні поточного року був останній раз, коли йому вчергове запропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, виданий у тій самій районній лікарні, де померла дитина", - сказав він.

Нагадаємо, після службового розслідування Нацполіція оприлюднить позицію з приводу можливого приховання злочину у справі про вбивство поліцейськими 5-ти річної дитини в Переяслав-Хмельницькому.

Як писало РБК-Україна раніше, прокуратура Київської області надасть Державному бюро розслідувань вказівки по проведенню розслідування у справі про вбивство дитини поліцейськими.

Додамо, Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Варто відзначити, глава ДБР Роман Труба прогнозує передачу до суду кримінальної справи про вбивство поліцейськими дитини протягом півроку.