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У поліції не виключають приховування факту вбивства дитини поліцейськими

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 18:23
У поліції не виключають приховування факту вбивства дитини поліцейськими
Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Князєва, поліція незабаром завершить службове розслідування

У ході службового розслідування Національна поліція оприлюднить позицію щодо можливого приховування злочину у справі вбивства поліцейськими 5-ти річної дитини у Переяслав-Хмельницькому. Про це заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами очільника відомства, службове розслідування завершать "незабаром".

"У ході службового розслідування, яке буде незабаром завершено, ми дамо принципову відповідь і озвучимо позицію щодо можливого чи неможливого укриття. Але на даний час мені це невідомо. Із звітів керівників кримінальної поліції - ніяких думок про укриття правопорушення не було. Хочу пояснити ремарку: о 12 годині дня на офіційному сайті поліції Київської області було повідомлено, що ми працюємо спільно з ДБР… Ми під час першочергових заходів встановили всіх осіб, вилучили якісь речові докази, які є предметом дослідження. Але на жаль, вже тоді констатували, що зброя у цих приміщеннях відсутня", - заявив Князєв.

Нагадаємо, прокуратура Київської області надасть Державному бюро розслідувань вказівки по проведенню розслідування у справі про вбивство 5-ти річної дитини поліцейськими в Переяслав-Хмельницькому.

Як писало РБК-Україна раніше, Держбюро розслідувань почало розслідування за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

Додамо, глава ДБР Труба заявив, що кримінальну справу про вбивство поліцейськими дитини в Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом півроку.

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