Вбивство президента Гаїті: прем'єр планує якнайшвидше провести вибори

Новий прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про те, що уряд планує створити умови для проведення президентських виборів. Оскільки країна позбулася президента , то вибори повинні пройти якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генрі підтвердив, що уряд робить все можливе, щоб президентські вибори пройшли якомога швидше.

"Місія цього уряду полягає в тому, щоб якомога швидше підготувати умови для проведення виборів", - сказав він на прес-конференції.

За його словами, він працюватиме над відновленням довіри до уряду і проводитиметься діалог з громадянським суспільством і політичними лідерами для досягнення консенсусу щодо подальших дій.