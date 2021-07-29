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Вбивство президента Гаїті: прем'єр планує якнайшвидше провести вибори

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Гаїті, Четвер 29 липня 2021 05:20
Вбивство президента Гаїті: прем'єр планує якнайшвидше провести вибори Фото: Аріель Генрі, прем'єр-міністр Гаїті (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Новий прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про те, що уряд планує створити умови для проведення президентських виборів. Оскільки країна позбулася президента, то вибори повинні пройти якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генрі підтвердив, що уряд робить все можливе, щоб президентські вибори пройшли якомога швидше.

"Місія цього уряду полягає в тому, щоб якомога швидше підготувати умови для проведення виборів", - сказав він на прес-конференції.

За його словами, він працюватиме над відновленням довіри до уряду і проводитиметься діалог з громадянським суспільством і політичними лідерами для досягнення консенсусу щодо подальших дій.

Він також уточнив, що обговорення будуть спрямовані на усунення всіх подразників, які можуть перешкодити проведенню виборів. Однією з перешкод на шляху до виборів є раніше запланований убитим президентом Мойсеєм план одночасного проведення референдуму про зміну Конституції з метою посилення президентської влади за рахунок парламенту.

Нагадаємо, що тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф пішов у відставку. Він очолив уряд після вбивства президента, але західні країни наполягали на призначенні Аріеля Генрі.

Раніше повідомлялося, що дружина вбитого президента Гаїті зробила заяву.

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