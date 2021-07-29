Убийство президента Гаити: премьер планирует как можно быстрее провести выборы

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о том, что правительство планирует создать условия для проведения президентских выборов. Поскольку страна лишилась президента , то выборы должны пройти как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генри подтвердил, что правительство делает все возможное, чтоб президентские выборы прошли как можно быстрее.

"Миссия этого правительства состоит в том, чтобы как можно скорее подготовить условия для проведения выборов", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, он будет работать над восстановлением доверия к правительству и будет проводиться диалог с гражданским обществом и политическими лидерами для достижения консенсуса относительно дальнейших действий.