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Убийство президента Гаити: премьер планирует как можно быстрее провести выборы

Новина українською →
Гаити, Четверг 29 июля 2021 05:20
Убийство президента Гаити: премьер планирует как можно быстрее провести выборы Фото: Ариэль Генри, премьер-министр Гаити (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Новый премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о том, что правительство планирует создать условия для проведения президентских выборов. Поскольку страна лишилась президента, то выборы должны пройти как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Генри подтвердил, что правительство делает все возможное, чтоб президентские выборы прошли как можно быстрее.

"Миссия этого правительства состоит в том, чтобы как можно скорее подготовить условия для проведения выборов", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, он будет работать над восстановлением доверия к правительству и будет проводиться диалог с гражданским обществом и политическими лидерами для достижения консенсуса относительно дальнейших действий.

Он также уточнил, что обсуждения будут направлены на устранение всех раздражителей, которые могут помешать проведению выборов. Одним из препятствий на пути к выборам является ранее запланированный убитым президентом Моисеем план одновременного проведения референдума об изменении конституции с целью усиления президентской власти за счет парламента.

Напомним, что временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф ушел в отставку. Он возглавил правительство после убийства президента, но западные страны настаивали на назначении Ариэля Генри.

Ранее сообщалось, что жена убитого президента Гаити сделала заявление.

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