Уряд Гаїті просить США ввести війська після вбивства президента

Влада Гаїті звернулася до Сполучених Штатів з проханням ввести в республіку американські війська після вбивства президента країни Жовенеля Моіза . Такий захід необхідний для захисту ключової інфраструктури республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Прохання уряду передав уповноваженого з питань виборів в Гаїті Матіаса П'єра.

За останніми даними, співробітники правоохоронних органів Гаїті затримали 17 колумбійців і двох американців гаїтянського походження за підозрою в причетності до вбивства президента.

Підозрювані у вбивстві глави держави Гаїті Жовенеля Моіза зізналися в тому, що не мали на меті ліквідацію президента. Двоє з нападників заявили, що мали виконувати роль перекладачів.

Колумбія також заявила, що направить співробітників правоохоронних органів і розвідки для надання допомоги Гаїті.