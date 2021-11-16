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Вбивство патрульного в Рубіжному сталося біля будівлі поліції. Відкрито справу

Автор: Артем Горовенко

Вбивство патрульного поліцейського в Рубіжному Луганської області сталося на території адміністративної будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції. Відкрито кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Луганської області.

Повідомляється, що сьогодні було знайдено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням і тілесними ушкодженнями. Місце події оточене спецназівцями.

"За попередньою інформацією при огляді місця події було виявлено відсутність вогнепальної табельної зброї загиблого поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Встановлюються всі обставини. На території міста введена поліцейська операція.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Рубіжному знайшли тіло поліцейського і що, найімовірніше, у нього вкрали табельний пістолет.

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РубежноеПатрульна служба