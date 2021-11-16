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Убийство патрульного в Рубежном произошло возле здания полиции. Открыто дело

Автор: Артем Горовенко

Убийство патрульного полицейского в Рубежном Луганской области произошло на территории административного здания, которое арендует Управление патрульной полиции. Открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Луганской области.

Сообщается, что сегодня было найдено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и телесными повреждениями. Место происшествия оцеплено спецназовцами.

"По предварительной информации при осмотре места происшествия было обнаружено отсутствие огнестрельного табельного оружия погибшего полицейского", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства. На территории города введена полицейская операция.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Рубежном нашли тело полицейского и что, вероятнее всего, у него украли табельный пистолет.

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РубежноеПатрульная служба