Вбивство мера Гостомеля. Після розстрілу окупанти замінували тіло

Російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Приліпка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки. З'ясувалося, що після вбивства росіяни замінували тіло мера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на slidstvo.info .

7 березня мера міста Юрія Прилипка застрелили російські окупанти. Чоловік розвозив продукти та ліки жителям гостомельського ЖК "Покровський", коли його вбили.

Донька мера Надія розповіла, за яких обставин був вбитий її батько.

За її словами, її батько і ще четверо людей їхали у машині центральною вулицею Гостомеля. Однак, назустріч виїхала колона ворожої техніки й почала обстрілювати цивільну машину.

"Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди й всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК "Покровський", що поруч, перебували снайпери й обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", - каже Надія.

Очевидці кажуть, що забрати тіло мера прийшов місцевий священник отець Петро.

"Отець Петро взяв хрест, одягнув ризи й пішов забирати тіло. Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку", - розповів радник вбитого голови Ростислав Скуратівський.

Священник забрав тіло міського голови до церкви й там поховав його з усіма почестями.

"Він забрав батька мого з церкви й обіцяв мені телефоном, що він біля церкви його і поховає", - каже донька.