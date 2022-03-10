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Убийство мэра Гостомеля. После расстрела оккупанты заминировали тело

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Гостомель , Четверг 10 марта 2022 19:12
Убийство мэра Гостомеля. После расстрела оккупанты заминировали тело Российские оккупанты застрелили мэра Гостомеля (facebook.hostomelrada.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты застрелили мэра поселка Гостомель Киевской области Юрия Прилипко. Мужчина погиб, раздавая еду и лекарства. Выяснилось, что после убийства россияне заминировали тело мэра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на slidstvo.info.

7 марта мэра города Юрия Прилипко застрелили российские оккупанты. Мужчина развозил продукты и лекарства жителям гостомельского ЖК "Покровский", когда его убили.

Дочь мэра Надежда рассказала, при каких обстоятельствах был убит ее отец.

По ее словам, ее отец и еще четыре человека ехали в машине по центральной улице Гостомеля. Однако, навстречу выехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину.

"Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше некуда и все пассажиры выпрыгнули из машины. В ЖК "Покровский", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух ребят расстреляли, а двоим удалось спастись", - говорит Надежда.

Очевидцы говорят, что забрать тело мэра пришел местный священник отец Петр.

"Отец Петр взял крест, надел ризы и пошел забирать тело. Когда батюшка подошел к телу, его остановил русский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-то что ли и только потом помог погрузить тело на тачку", - рассказал советник убитого главы Ростислав Скуратовский.

Священник забрал тело городского головы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

"Он забрал отца моего из церкви и обещал мне по телефону, что он возле церкви его и похоронит", - говорит дочь.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты расстреляли мэра Гостомеля.

Также мы писали, что эвакуация из Бучи и Гостомеля не состоялась. Оккупанты не пропустили автобусы.

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