ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські окупанти розстріляли мера Гостомеля

Новость на русском →
Гостомель, Понеділок 07 березня 2022 08:36
Російські окупанти розстріляли мера Гостомеля Фото: загиблий мер Гостомеля Юрій Приліпко (facebook.com/hostomelrada.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти застрелили мера селища Гостомель Київської області Юрія Приліпка. Чоловік загинув, роздаючи їжу та ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гостомельську селищну раду.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти... Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що мер Бучі Анатолій Федорік отримав поранення під час створення гуманітарних коридорів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 березня ВСУ змогли відбити Гостомель у російських загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати