Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком: в ГБР воссоздали хронологию событий

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Во время расследования происшествия было проведено 20 экспертиз, 53 допросы свидетелей и подозреваемых и 9 осмотров места событий

Следователи Государственного бюро розслудувань (ГБР) воссоздали хронологию событий 31 мая, когда сотрудники полиции застрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переялав-Хмельницком. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во время расследования происшествия было проведено 20 экспертиз, 53 допросы свидетелей и подозреваемых и девять осмотров места событий.

"Мы получили материалы со всех видеокамер города. Участниками этих событий было трое взрослых людей, из которых два - правоохранители (инспектор и полицейский). Четвертый участник - это несовершеннолетний, 16-летний парень, сын полицейского", - сообщил Труба.

По его словам,правоохранители в тот день распивали спирные напитки во дворе полицейского.

"31 мая с 13:00 по 15:45 они находились во дворе дома полицейского, употребляли спиртное и заблаговременно договорились о выстрелах из огнестрельного оружия пулями 5,6 мм. Выстрелы они осуществляли по мишеням и других предметах", - рассказал директор ГБР.

По его словам, оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей.

"Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Они заранее подготовили мишени. В это время на расстоянии 80 метров от улицы находилось четверо детей, один из которых 5-летний Кирилл. В 15:36 выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 м, попала в вершину камня, совершила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - отметил Труба.

Также он добавил, что хронология этих событий воспроизведена благодаря проведению комплексной медицинской баллистической экспертизы, следственных експериментов и допросам подозреваемых.

"Инспектор полиции стрелял на территории перед лесопосадкой, он не видел домов за лесопосадкой, и не видел детей", - добавил Труба.

По его словам, врачи обнаружили пулю в голове мальчика поздно ночью.

"Кирилл был доставлен в районную больницу, но врачи обнаружили пулю только в 23:30. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться. В 4 часа утра уже первого июня они были доставлены в отделение полиции, было открыто уголовное производство, и только в 13:30 это уголовное производство было направлено в ГБР", - добавил он.

Напомним, 31 мая 2019 года двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.