Вбивство грузина: у Німеччині заявили, що не отримували від РФ запит про екстрадицію

У Міністерстві юстиції Німеччини заявили, що не отримували запит від Росії про екстрадицію грузина Зелімхана Хангошвили, який був убитий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таким чином у Німеччині відповіли на заяву президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що прохання Москви про його екстрадицію "не були почуті".

"Уряд не знає про російський запит про екстрадицію жертви злочину", - заявив представник міністерства юстиції Німеччини.

Як відомо, Зелімхан Хангошвілі був застрелений в центральному берлінському парку в серпні, коли він прямував до мечеті.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила про необхідність введення нових заходів проти Росії через вбивство грузина Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Раніше Німеччина вислала двох співробітників посольства Росії у зв'язку з вбивством грузина Хангошвілі в Берліні. Німецька Генпрокуратура заявила, що у неї достатньо фактичних доказів причетності держорганів РФ або Чечні до вбивства громадянина Грузії.

Пізніше стало відомо про затримання росіянина Вадима Красикова, який може бути причетним до вбивства Хангошвили. Затриманий може бути співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації.