Вбивство Гандзюк: Україна просить Болгарію про екстрадицію Левіна

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Україна очікує відповідь болгарської сторони на запит

Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна, підозрюваного в причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

"Запит на екстрадицію Левіна прокурори Офісу генпрокурори відвезли (в Болгарію, - ред.) ще в п'ятницю, 24 січня", - сказав він.

Україна очікує відповідь болгарської сторони на запит.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Він розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

Також повідомлялося, що Левін змінив зовнішність так, що був не схожий на фото з Інтерполу. За даними болгарських правоохоронців, його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

Як відомо, напад на Гандзюк відбувся вранці 31 липня 2018 року в Херсоні. Невідомий облив активістку кислотою, після чого її госпіталізували. Разом з тим, медикам не вдалося врятувати життя дівчини, Гандзюк померла в лікарні 4 листопада.