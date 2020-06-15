Вбивство Гандзюк: суд постановив затримати Мангера

Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера з метою приводу його на засідання. У справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк він проходить як замовник.

Про це повідомляє організація "Хто вбив Катю Гандзюк".

"Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати в Київ у присутності лікаря. Адже стан його здоров'я абсолютно дозволяє йому подорожувати в столицю", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у 2018 році невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідство встановило, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мангера не зможуть примусово доставити на суд по справі Гандзюк.

Крім того, Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід Мангера.