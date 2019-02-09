Вбивство Гнадзюк: поліція продовжує утримувати 19 активістів

За словами адвоката, на даний момент поліція відпустила одного активіста

Полиция продолжает удерживать 19 активистов, задержанных ранее перед выступлением Юлии Тимошенко и во время последовавшей за этим стычки в Подольском райотделе. Об этом сообщила народный депутат Оксана Корчинская, передает корреспондент РБК-Украина.

"Их держат уже три часа, следователи ничего не делают, подозрений не выдвигают. На данный момент отпущен один активист. У девяти человек нет адвокатов. Остальных защищают Маси Найем и Виталий Коломиец", - добавила нардеп.

Адвокат Виталий Коломиец заявил, что, предположительно, задержанным видвинут подозрения по ст. 296 ч. 2 Уголовного кодекса - хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти. Санкция статьи предполагает от двух до пяти лет заключения.

Часть собравшихся под Подольским райотделом полиции собирается устроить пикет под домом министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским отделением полиции после задержания учасников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Добавим, что сегодня во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади в Киеве, которя проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко, полиция задержала около десяти активистов.