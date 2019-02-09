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Вбивство Гандзюк: у Києві поліція затримала під час акції активістів

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 15:10
Вбивство Гандзюк: у Києві поліція затримала під час акції активістів
Фото: затримання активістів (з відкритих джерел)

Правоохоронці заявили, що отримали виклик про "підозрілих людей"

Під час проведення акції "Хто замовив Катю Гандзюк" на Контрактовій площі, поблизу з’їзду партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора С14 Сергія Мазура в Facebook.

У той же час повідомляється, що зі слів правоохоронців, вони повезли затриманих у районний відділок поліції для перевірки документів. Поліцейські заявили, що отримали виклик на 102 про "підозрілих людей", тому провели затримання, аби "уникнути провокацій".

Активісти закликали усіх небайдужих вийти на підтримку активістів до відділку поліції.

 

Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Раніше повідомлялось що у Білій Церкві поліція затримала 7 осіб за хуліганство на мітингу Тимошенко. Під час виступу кандидата невідомі особи кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі, поліція затримала сімох осіб, які перебували на площі, у п'ятьох із них вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки.

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