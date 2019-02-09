Вбивство Гнадзюк: поліція продовжує утримувати 19 активістів

Фото: затримання активістів (facebook.com/pg/gandziukgate)

За словами адвоката, на даний момент поліція відпустила одного активіста

Поліція продовжує утримувати 19 активістів, затриманих раніше перед виступом Юлії Тимошенко і під час подальшої сутички в Подільському райвідділі. Про це повідомила народний депутат Оксана Корчинська, передає кореспондент РБК-Україна.

"Їх тримають вже три години, слідчі нічого не роблять, підозр не висувають. На даний момент відпущений один активіст. У дев'яти чоловік немає адвокатів. Інших захищають Масі Найєм та Віталій Коломієць", - додала нардеп.

Адвокат Віталій Коломієць заявив, що, імовірно, затриманим висунуть підозри за ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу - хуліганство, пов'язане з опором представникові влади. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років ув'язнення.

Частина присутніх під Подільським райвідділом поліції збирається влаштувати пікет під будинком міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники поліції затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським райвідділом поліції після затримання учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Додамо, що сьогодні під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі в Києві, яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко, поліція затримала близько десяти активістів.