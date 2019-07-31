Вбивство Гандзюк: у Херсоні петардами закидали управління поліції

У Херсоні під головним управлінням поліції проходить акція у річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під будівлею поліції зібралися близько 30 осіб. Це учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". Вони вимагають розслідування вбивства активістки.

Активісти запалили фаєри і димові шашки і закидали відділку поліції петардами. Крім того, учасники акції повісили на будинок поліції табличку "вулиця Катерини Гандзюк, 4".

Як відомо, 22 лютого цього року Херсонська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Лютеранської в Херсоні на честь Катерини Гандзюк. Проте 10 травня суд скасував це рішення.

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.