Убийство Гандзюк: в Херсоне петардами забросали управление полиции

В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под зданием полиции собрались около 30 человек. Это участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Они требуют расследования убийства активистки.

Активисты зажгли файеры и дымовые шашки и забросали участок полиции петардами. Кроме того, участники акции повесили на дом полиции табличку "улица Екатерины Гандзюк, 4".

Как известно, 22 февраля этого года Херсонский городской совет принял решение о переименовании Лютеранской улице в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк. Однако, 10 мая суд отменил это решение.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.