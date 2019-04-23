Вбивство Гандзюк: справа Павловського знята з розгляду

Фото: Ігор Павловський (РБК-Украина)

Суддя не отримала довідку від канцелярії про кількість клопотань, поданих до суду

Клопотання сторони захисту Ігоря Павловського про зміну запобіжного заходу підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк зняли з розгляду. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла прес-секретар Шевченківського суду Ольга Півень.

Засідання було призначене на сьогодні на 15:30. Так, вона повідомила, що суддя Олена Мєлєшак й досі перебуває у нарадчій кімнаті по іншій справі, тому розглянути клопотання адвоката Павловського не зможе. Також у суді повідомили, що Мєлєшак ще не отримала довідку від канцелярії про кількість клопотань, поданих до суду.

Секретар судді розповіла РБК-Україна, що суддя Мєлєшак начебто вийде із нарадчої лише завтра о 8 ранку. Втім, Ігоря Павловського ще не вивезли із суду.

Зазначимо, вчора засідання відклали саме через бажання судді Мєлєшак отримати відповідь про кількість офіційних клопотань, поданих до канцелярії.

В коментарі телефоном адвокат Павловського Максим Болдін повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ з приводу ухиляння судді Мєлєшак від своїх обов'язків з приводу розгляду клопотання.

Разом з тим, слід зазначити, що самого Ігоря Павловського сьогодні доставляли в суд. Вчора засідання відклали, однак до розгляду так і не перейшли. Ігоря Павловського вчора доставили в залу судового засідання.

Секретар судді розповіла РБК-Україна, що суддя Мєлєшак начебто вийде із нарадчої лише завтра о 8 ранку. Втім, Ігоря Павловського ще не вивезли із суду.

Додамо, що судове засідання по зміні запобіжного заходу Павловському переносили вже чотири рази через відсутність підозрюваного. Відзначимо, 10 листопада минулого року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували в справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк. Павловського підозрюють в організації замовлення вбивства Катерини Гандзюк.