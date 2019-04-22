Вбивство Гандзюк: суд по Павловському знову перенесли

Фото: Ігор Павловський (РБК-Україна)

Павловського розмістили у боксі для затриманих

Шевченківський райсуд відклав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Павловському, підозрюваному в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мєлєшак. Суддя зазначила, що пояснення з приводу відсутності Павловського на минулих засіданнях було надано.

"Суду надали відповідь про те, чого Павловського не доставляли стільки разів в суд. Тому що в нього було погіршення стану здоров'я. Деталі ми не можемо розголошувати. Є заява Павловського, що він відмовився від відеоконференцзв'язку. Також від слідчого надійшла сьогодні заява. Про те , що слідчий не може прибути в судове засідання у зв'язку з невідкладним слідчими діями", - сказала суддя Мєлєшак.

Адвокат Максим Болдін заявив в ході засідання, що його підзахисний перебуває під вартою буцімто безпідставно.

"Особа перебуває під вартою безпідставно із дня вручення нової підозри", - сказав адвокат.

Суд відклав засідання на завтра, щоб зясувати, скільки клопотань адвокати Павловського подали до Шевченківського суду.

"Ми продовжимо засідання завтра о 15.30. Наразі ми відкладаємо. Судді треба звернутися до канцелярії суду задля витребування пояснень щодо інших клопотань захисту , поданих до Шевченківського суду", - заявила Мєлєшак.

Сьогодні самого Павловського доставили на засідання суду. Він повідомив, що почувається нормально. Наразі його інтереси в суді представ

Зазначимо, що судове засідання по зміні запобіжного заходу Павловському переносили уже тричі через відсутність підозрюваного. Зазначимо, 10 листопада минулого року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство активісти Катерини Гандзюк. Павловського підозрюють в організації замовлення вбивсти Катерини Гандзюк.

Також додамо, що підозрюваного в замовленні вбивства Гандзюк Владислава Мангера залишили на посаді голови Херсонської облради. Натомість, Шевченківський райсуд Києва зобов'язав надіти на нього електронний браслет.