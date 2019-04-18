Вбивство Гандзюк: активісти запалили файєри

Фото: акція під будиноком суду (facebook.com/gandziukgate)

Близько 30 активістів зібрались під будівлею суду із плакатами

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" під будівлею Шевченківського суду Києва, де сьогодні розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському, запалили файєри та петарди. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 30 людей зібрались під будівлею суду із плакатами. Вони прийшли на судове засідання. Зазначимо, що Шевченківський районний суд Києва вдруге відклав розгляд клопотання захисту Ігоря Павловського з приводу зміни запобіжного заходу на 19 квітня. Відповідне рішення винесла суддя Олена Мелешак.

Фото: акція під будиноком суду (facebook.com/gandziukgate)

Раніше Шевченківський районний суд Києва дозволив підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру працювати на посаді голови Херсонської облради. Слідчий просив відсторонити Мангера ще на два місяці. Раніше повідомлялось, що на Мангера надягнули електронний браслет і забрали закордонні паспорти.

Мангера підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У лютому йому призначили заставу і відпустили на свободу.

Нагадаємо, на Гандзюк напали влітку 2018 року, на неї вилили літр сірчаної кислоти. Через декілька місяців активістка померла у лікарні.