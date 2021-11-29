Вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова: призначено дату оголошення вироку

"Суд присяжних у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, заслухавши учасників процесу, видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Прокуратура вимагає для обвинувачених 12 років позбавлення волі для кожного", - написала Максимець.

За її словами, прокуратура також вимагає визнати одного з обвинувачених винним у незаконному зберіганні зброї, призначивши останньому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

"Непростий і виснажливий судовий процес у цій справі тривав майже 3 роки. У своєму останньому слові обвинувачені свою вину не визнали. Суд оголосить вирок 1 грудня", - додала Максимець.