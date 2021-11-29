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Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: назначена дата оглашения приговора

Автор: Мария Кучерявец

Суд присяжных Шевченковского районного суда города Киева 1 декабря огласит приговор обвиняемым по делу об убийстве бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Прокуратура требует назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец в Facebook.

"Суд присяжных по делу об убийстве эксдепутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заслушав участников процесса, удалился в совещательную комнату для принятия приговора. Прокуратура требует для обвиняемых 12 лет лишения свободы для каждого", - написала Максимец.

По ее словам, прокуратура также требует признать одного из обвиняемых виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

"Непростой и утомительный судебный процесс по этому делу длился почти 3 года. В своем последнем слове обвиняемые свою вину не признали. Суд огласит приговор 1 декабря", - добавила Максимец.

Напомним, Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Нападавший был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице.

Летом 2017 правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял слежку за россиянином, а также водителя, который подвозил киллера к месту убийства.

Досудебное расследование по этому резонансному делу завершилось в мае 2018 года и обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

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Государственная дума РФДенис Вороненков