Вбивство бійця АТО у Бердянську: поліція відкрила справу

Поліція розшукує вбивцю учасника АТО в Бердянську

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом вбивства учасника антитерористичної операції (АТО) у Бердянську Запорізької області. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що розслідування справи перебуває на контролі Національної поліції. Правоохоронці продовжують розшук зловмисника.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Згодом стало відомо, що загиблий є громадським активістом та учасником АТО на Донбасі. Ним виявився боєць із позивним "Сармат" Віталій Олешко.

Наразі на території Запорізької і Донецької областей введено в дію оперативний план "Сирена" з метою затримання зловмисника.

Додамо, що 2 травня 2018 року в Києві невідомі скоїли напад на захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Нападників було п’ятеро - три хлопці та дві дівчини. 9 липня обвинуваченій у нападі на учасника АТО у Києві Катерині Лапінській призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі умовно.