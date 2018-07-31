Вбивство бійця АТО у Бердянську буде розкрито найближчим часом, - Аброськін

Введений оперативний план "Сирена" в Запорізькій та Донецькій областях

Вбивство бійця АТО Віталія Олешка буде розкрито найближчим часом. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначає Аброськін, на місці події працює посилена слідчо-оперативна група ГУНП в Запорізькій області. Також літаком до Запорізької області направлений один із керівників Департаменту карного розшуку для організації роботи.

"Проводяться активні оперативно-розшукові заходи всіма задіяними підрозділами. Керує на місці начальник ГУНП Запорізької області генерал Сергій Комісаров", - йдеться у повідомленні.

"Можу сказати, що це вбивство буде розкрито найближчим часом", - підкреслив Аброськін.

За фактом вбивства Віталія Олешка, яке мало місце в Бердянську, можу сказати, що мною був введений оперативний план «Сирена» в Запорізькій та Донецькій областях. На місці події працює посилена слідчо-оперативна група ГУНП в Запорізькій області. Також літаком до Запорізької області направлений один із керівників Департаменту карного розшуку для організації роботи. Проводяться активні оперативно-розшукові заходи всіма задіяними підрозділами. Керує на місці начальник ГУНП Запорізької області генерал Сергій Комісаров. На теперішній час є важливі напрацювання. Можу сказати, що це вбивство буде розкрито найближчим часом. Опубліковано Vyacheslav Abroskin Вівторок, 31 липня 2018 р.

Нагадаємо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом вбивства учасника антитерористичної операції (АТО) у Бердянську Запорізької області.

Як відомо, сьогодні, 31 липня 2018 року, близько 12:30 по вулиці Східній в місті Бердянськ невідомий вистрелив у 43-річного чоловіка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Згодом стало відомо, що загиблий є громадським активістом та учасником АТО на Донбасі. Ним виявився боєць із позивним "Сармат" Віталій Олешко.