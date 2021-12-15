Вбивство у Берліні. Німеччина заявила про порушення суверенітету та вислала двох дипломатів РФ

Сьогодні, 15 грудня, в Німеччини засудили до довічного ув'язнення росіянина Вадима Соколова-Красикова, який у 2019 році застрілив громадянина Грузії. Берлін прийняв рішення оголосити персонами нон грата двох послів Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МЗС Німеччини Анналени Бербок.

За словами Бербок, до вбивства чеченського командира причетні державні органи Російської Федерації.

"Це вбивство від імені держави й суду є серйозним порушенням німецького законодавства та суверенітету Німеччини. Тому ми щойно викликали посла Росії на співбесіду та повідомили, що двоє співробітників дипломатичного персоналу російського посольства були оголошені персонами нон грату", - відзначила голова МЗС.

Також Бербок додала, що мала вчора телефонну розмову з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови міністр запропонувала відкритий та чесний обмін на основі міжпородного права й взаємної поваги.

Також на рішення Німеччини відреагувало й МЗС Росії:

"Дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблена заява щодо цього", - пише речник міністерства Марія Захарова.