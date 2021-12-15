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Убийство в Берлине. Германия заявила о нарушении суверенитета и выслала двух дипломатов РФ

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Среда 15 декабря 2021 18:05
Убийство в Берлине. Германия заявила о нарушении суверенитета и выслала двух дипломатов РФ Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 декабря, в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова-Красикова, который в 2019 году застрелил гражданина Грузии. Берлин принял решение объявить персонами нон грата двух послов России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Германии Анналены Бербок.

По словам Бербок, к убийству чеченского командира причастны государственные органы Российской Федерации.

"Это убийство от имени государства и суда является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета Германии. Поэтому мы только что вызвали посла России на собеседование и сообщили, что двое сотрудников дипломатического персонала российского посольства были объявлены персонами нон грата", - отметила глава МИД.

Также Бербок добавила, что имела вчера телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора министр предложила открытый и честный обмен на основе межпородного права и взаимного уважения.

Также на решение Германии отреагировало и МИД России:

"Действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - пишет представитель министерства Мария Захарова.

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