Убийство в Берлине. Германия заявила о нарушении суверенитета и выслала двух дипломатов РФ
Сегодня, 15 декабря, в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова-Красикова, который в 2019 году застрелил гражданина Грузии. Берлин принял решение объявить персонами нон грата двух послов России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Германии Анналены Бербок.
По словам Бербок, к убийству чеченского командира причастны государственные органы Российской Федерации.
"Это убийство от имени государства и суда является серьезным нарушением немецкого законодательства и суверенитета Германии. Поэтому мы только что вызвали посла России на собеседование и сообщили, что двое сотрудников дипломатического персонала российского посольства были объявлены персонами нон грата", - отметила глава МИД.
Также Бербок добавила, что имела вчера телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во время разговора министр предложила открытый и честный обмен на основе межпородного права и взаимного уважения.
Также на решение Германии отреагировало и МИД России:
"Действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт", - пишет представитель министерства Мария Захарова.