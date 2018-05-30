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Вбивство Бабченко є усвідомленим злочином, - журналіст

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 00:05
Фото: місце події (facebook.com/mixailotkach)
Фото: місце події (facebook.com/mixailotkach)

Журналіст заявив, що Бабченко був убитий виключно через свою професійну діяльність

Вбивство Аркадія Бабченка є свідомим злочином, вчиненим на замовлення влади Російської Федерації (РФ). Про це заявив Айдер Муждабаєв, передає ATR.

"Це політичне вбивство журналіста за його діяльність, за викриття дій Росії. У нас починала вести програму Аміна - її вбили, також і з Бабченком. Ми з ним були близько знайомі. Він пройшов чотири війни. Його намагалися розстрілювати, і він був поранений. Сьогодні вранці він написав у Facebook, що у нього другий день народження. Він планував тут жити і працювати. Він був одним з тих людей, хто писав і говорив правду. Це (вбивство, - ред.) - усвідомлений злочин, вчинений на замовлення влади Російської Федерації. Аркадію надходили погрози в той момент, коли він жив у Росії. Він убитий виключно за свою професійну діяльність. У Російській Федерації нічого не робиться випадково. Це продумане, сплановане і цілеспрямоване політичне вбивство", - заявив Муждабаєв.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві був застрелений журналіст Аркадій Бабченко.

Керівник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченка могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває у шоковому стані.

Складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка Судмедекспертиза щодо вбивства Бабченка буде відбуватися завтра
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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