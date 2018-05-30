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Убийство Бабченко является осознанным преступлением, - журналист

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 00:05
Фото: место происшествия (facebook.com/mixailotkach)
Фото: место происшествия (facebook.com/mixailotkach)

Журналист заявил, что Бабченко был убит исключительно за свою профессиональную деятельность

Убийство Аркадия Бабченко является осознанным преступлением, совершенным по заказу властей Российской Федерации (РФ). Об этом заявил Айдер Муждабаев, передает ATR.

"Это политическое убийство журналиста за его деятельность, за разоблачение действий России. У нас начинала вести программу Амина - ее убили, также и с Бабченко. Мы с ним были близко знакомы. Он прошел четыре войны. Его пытались расстреливать, и он был ранен. Сегодня утром он написал в фейсбуке, что у него второй день рождения. Он планировал тут жить и работать. Он был одним из тех людей, кто писал и говорил правду. Это (убийство, - ред.) - осознанное преступление, совершенное по заказу властей Российской Федерации. Аркадию поступали угрозы в тот момент, когда он жил в России. Он убит исключительно за свою профессиональную деятельность. В Российской Федерации ничего не делается случайно. Это продуманное, спланированное и целенаправленное политическое убийство", - заявил он.

Напомним, сегодня вечером в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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