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Убийство Бабченко: следователи проведут баллистическую экспертизу

НовостиОбщество    30.05.2018 - 12:41
Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com ivan.trefilov.7)
Фото: Аркадий Бабченко (facebook.com ivan.trefilov.7)

Баллистическая экспертиза предполагает исследование боеприпасов и следов выстрела

Следователи Национальной полиции назначат проведение специальной баллистической экспертизы, чтобы выяснить каким образом стреляли в журналиста Аркадия Бабченко. Об этом РБК-Украина рассказала представитель Нацполиции Оксана Блищик.

"По делу Бабченко будет проведена баллистическая экспертиза. Это специальная экспертиза по оружию", - рассказала Блищик.

Отметим, что баллистическая экспертиза предполагает исследование следов оружия, следов выстрела, а также  ситуационных обстоятельств выстрела.

Напомним, вчера, 29 мая, Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. По словам экс-советника главы МВД Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб. 

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал РБК-Украина, что для расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко следствие проведет все необходимые экспертизы. По убийству Бабченко сегодня назначат судебно-медицинскую экспертизу.
 

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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