Убийство Бабченко: следователи проведут баллистическую экспертизу

Баллистическая экспертиза предполагает исследование боеприпасов и следов выстрела

Следователи Национальной полиции назначат проведение специальной баллистической экспертизы, чтобы выяснить каким образом стреляли в журналиста Аркадия Бабченко. Об этом РБК-Украина рассказала представитель Нацполиции Оксана Блищик.

"По делу Бабченко будет проведена баллистическая экспертиза. Это специальная экспертиза по оружию", - рассказала Блищик.

Отметим, что баллистическая экспертиза предполагает исследование следов оружия, следов выстрела, а также ситуационных обстоятельств выстрела.

Напомним, вчера, 29 мая, Бабченко был убит в Киеве в подъезде своего дома тремя выстрелами в спину. По словам экс-советника главы МВД Антона Геращенко, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало рассказал РБК-Украина, что для расследования убийства журналиста Аркадия Бабченко следствие проведет все необходимые экспертизы. По убийству Бабченко сегодня назначат судебно-медицинскую экспертизу.

