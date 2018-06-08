"Вбивство" Бабченка могло підірвати довіру до преси, - Столтенберг

За словами генсека, незалежна преса є "життєво важливим елементом демократичного суспільства"

Інсценування Службою безпеки України (СБУ) вбивства журналіста Аркадія Бабченка могло підірвати довіру до преси і сприяти розквіту пропаганди. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції, яка пройшла сьогодні в Брюсселі, у відповідь на запитання журналіста "ТАСС" Дениса Дубровіна.

"Ми всі з полегшенням дізналися, що Бабченко живий. Мені шкода, що цей інцидент міг підірвати свободу преси і сприяти поширенню пропаганди", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що вільна і незалежна преса є "життєво важливим елементом демократичного суспільства".



"Я особисто переконаний, що єдиний спосіб не стати жертвою фейкових новин - це підтримувати незалежну пресу, яка здатна ставити важкі запитання і перевіряти факти і свої джерела", - сказав Столтенберг.

(На відео 13:28-15:36)

Нагадаємо, ввечері 29 травня заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий, а його "смерть" була інсценуванням СБУ.