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Інтерв'ю

"Вбивство" Бабченка могло підірвати довіру до преси, - Столтенберг

НовиниПолітика    08.06.2018 - 14:31
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

За словами генсека, незалежна преса є "життєво важливим елементом демократичного суспільства"

Інсценування Службою безпеки України (СБУ) вбивства журналіста Аркадія Бабченка могло підірвати довіру до преси і сприяти розквіту пропаганди. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції, яка пройшла сьогодні в Брюсселі, у відповідь на запитання журналіста "ТАСС" Дениса Дубровіна.

"Ми всі з полегшенням дізналися, що Бабченко живий. Мені шкода, що цей інцидент міг підірвати свободу преси і сприяти поширенню пропаганди", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що вільна і незалежна преса є "життєво важливим елементом демократичного суспільства".

"Я особисто переконаний, що єдиний спосіб не стати жертвою фейкових новин - це підтримувати незалежну пресу, яка здатна ставити важкі запитання і перевіряти факти і свої джерела", - сказав Столтенберг.

(На відео 13:28-15:36)

Нагадаємо, ввечері 29 травня заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли.

Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

30 травня стало відомо, що Бабченко живий, а його "смерть" була інсценуванням СБУ.

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Теги публікації: Єнс Столтенберг, журналисты, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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