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"Убийство" Бабченко могло подорвать доверие к прессе, - Столтенберг

НовостиПолитика    08.06.2018 - 14:31
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

По словам генсека, независимая пресса является "жизненно важным элементом демократического общества"

Инсценировка Службой безопасности Украины (СБУ) убийства журналиста Аркадия Бабченко могла подорвать доверие к прессе и способствовать расцвету пропаганды. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, которая прошла сегодня в Брюсселе, в ответ на вопрос журналиста "ТАСС" Дениса Дубровина.

"Мы все с облегчением узнали, что Бабченко жив. Мне жаль, что этот инцидент мог подорвать свободу прессы и способствовать распространению пропаганды", - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что свободная и независимая пресса является "жизненно важным элементом демократического общества".

"Я лично убежден, что ​единственный способ не стать жертвой фейковых новостей - это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать трудные вопросы и проверять факты и свои источники", - сказал Столтенберг.

(На видео 13:28-15:36)

Напомним, вечером 29 мая заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

30 мая стало известно, что Бабченко жив, а его "смерть" была инсценировкой СБУ.

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Теги публикации: Йенс Столтенберг, журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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