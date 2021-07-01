Вбивства, грабежі і захоплення шкіл: в ООН представили доповідь про російських найманців в Африці

Організація Об'єднаних Націй (ООН) опублікувала експертну доповідь про ситуацію в Центральноафриканській Республіці, який раніше витік у західні ЗМІ . У документі йдеться, що в ЦАР з кінця 2020 року діяло від 800 до 2 100 іноземних найманців з Росії, Сирії, Лівії та інших країн.

Автори доповіді заявили, що ці особи безпосередньо брали участь у військових діях, а не просто тренували солдатів. Також їх звинувачують у порушеннях міжнародного гуманітарного права.

"Порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил ЦАР і російських інструкторів включали надмірне використання сили, невибіркові вбивства, захоплення шкіл і грабежі у великому розмірі, в тому числі майна міжнародних гуманітарних організацій", - сказано в документі.

Основною джерельною базою, на яких будуються висновки доповіді, були розповіді очевидців.