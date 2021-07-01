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Убийства, грабежи и захват школ: в ООН представили доклад о российских наемниках в Африке

Автор: Артур Родивилов

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала экспертный доклад о ситуации в Центрально-Африканской республике, который ранее утек в западные СМИ. В документе говорится, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2 100 иностранных наемников из России, Сирии, Ливии и других стран.

Доклад опубликован на ресурсе ООН.

Авторы доклада заявили, что эти лица непосредственно принимали участие в военных действиях, а не просто тренировали солдат. Также их обвиняют в нарушениях международного гуманитарного права.

"Нарушения международного гуманитарного права со стороны вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов включали чрезмерное использование силы, неизбирательные убийства, захват школ и грабежи в крупном размере, в том числе имущества международных гуманитарных организаций", - сказано в документе.

Основной источниковой базой, на которых строятся выводы доклада, были рассказы очевидцев.

Напомним, власти ЦАР заявили о переброске военных из РФ на фоне боев с повстанцами.

Отметим, ранее сообщалось, что в ЦАР подорвались трое россиян и двое местных полицейских.

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наемникЦАР