Вбивати дітей - нова національна ідея РФ, - Зеленський про ракетний удар по Одесі

Президент України Володимир Зеленський висловився про ракетний удар по Одесі, в ході якого 23 квітня загинули щонайменше 8 осіб. При цьому серед жертв є і 3-місячна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.
"Сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Україні - по Одесі. На цей час 8 убитих, не менше 18 поранених. Це звичайні мирні люди, серед убитих 3-місячна дитина, дівчинка. Чим вона погрожувала Росії? Схоже, що вбивати дітей - це просто нова національна ідея Російської Федерації", - заявив президент.
Глава держави зазначив, що ракетний удар був нанесений російською авіацією з району Каспійського моря. Дві ракети вдалося збити, але ще 5 ракет вдарили по мирному місту, в тому числі по житловому багатоповерховому будинку.
Зеленський підкреслив, що всі особи, які відповідають за цей ракетний удар, будуть встановлені і їм доведеться відповісти за все.
Нагадаємо, вдень окупанти ракетами обстріляли Одесу.
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