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Убивать детей - новая национальная идея РФ, - Зеленский о ракетном ударе по Одессе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ракетном ударе по Одессе, в ходе которого 23 апреля погибли по меньшей мере 8 человек. При этом среди жертв есть и 3-месячная девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

"Сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине - по Одессе. На это время 8 убитых, не менее 18 раненых. Это обычные мирные люди, среди убитых 3-месяный ребенок, девочка. Чем она угрожала России? Похоже, что убивать детей - это просто новая национальная идея Российской Федерации", - заявил президент.

Глава государства отметил, что ракетный удар был нанесен российской авиацией с района Каспийского моря. Две ракеты удалось сбить, но еще 5 ракет ударили по мирному городу, в том числе по жилому многоэтажному дому.

Зеленский подчеркнул, что все лица, которые отвечают за этот ракетный удар, будут установлены и им придется ответить за все.

Напомним, днем оккупанты ракетами обстреляли Одессу.

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Напомним, война РФ против Украины длится 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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