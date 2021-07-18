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У Кривому Розі пацієнт психлікарні вбив медбрата та втік

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Кривий Ріг, Неділя 18 липня 2021 18:27
У Кривому Розі пацієнт психлікарні вбив медбрата та втік Фото: поліція розшукує пацієнта психлікарні, що вбив медбрата (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Кривому Розі сьогодні, 18 липня, сталося вбивство у психіатричній лікарні. Попередньо, 21-річний пацієнт вбив 54-річного медичного брата, після чого втік з території психлікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Поліція отримала інформацію про вбивство сьогодні вранці. Як розповіли правоохоронці, пацієнт завдав медичному братові кілька смертельних ударів по голові після чого зник.

Наразі поліцейські намагаються встановити місце знаходження втікача. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство.

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