Uber Eats здійснив першу в історії доставку їжі у космос
Компанія Uber здійснила першу в історії людства доставку їжі в космос. Однак, пакунок із їжею передавав не кур’єр, а космічний турист.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Uber Eats.
"Сьогодні ми з гордістю повідомляємо, що Uber Eats здійснив нашу першу в історії доставку їжі в космос. Розширення нашої глобальної присутності за межами поверхні Землі було давньою мрією, і ми раді взяти участь у маленькому шматочку історії", - пише пресслужба.
Фото: Uber Eats здійснив першу в історії доставку їжі у космос (uber.com)
Пакунок з їжею вручили космічному туристу з Японії Юсаку Маедзаві, який відправився до Міжнародної космічної станції (МКС) ще на початку місяця. Вже 11 грудня астронавти отримали своє замовлення яке містило в собі консервовані японські страви, а саме:
- відварену скумбрію в місо;
- яловичину, що приготовлена в солодкому соусі;
- тушковану курку з пагонами бамбука;
- тушковану свинину.
Компанія, аби відсвяткувати такий історичний крок - вирішила надати 10% знижку першим 24 800 людям на замовлення від 20 доларів. Річ у тім, що висота МКС становить саме 248 миль (близько 400 км) від поверхні Землі. Доставка тривала протягом 8 годин та 34 хвилин.
Uber Eats のデリバリーは、進化し続けています。— Uber Eats Japan（ウーバーイーツ） (@UberEats_JP) December 14, 2021
今、配達していない場所へ、次々と。@yousuck2020 さん、配達ありがとうございます#宇宙へデリバリー #UberEats pic.twitter.com/Sh0PsXXwMX
"Наша мета - допомогти людям дістатися куди завгодно й отримати що завгодно, тому ми пишаємося тим, що обслуговуємо навіть астронавтів на Міжнародній космічній станції", - відзначає пресслужба.