Uber зупиняє роботу популярного сервісу в Києві: дата

Компанія Uber оголосила про зупинку роботи сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада. Клієнтам пообіцяли повернути невикористані гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії .

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle ми прийняли нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада", - йдеться в повідомленні.

У компанії пообіцяли повернути невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних на 19 листопада. Повернення коштів відбуватиметься на карту, з якої було здійснено покупку.

Пакети Shuttle, куплені за готівку, повертатимуться у вигляді кредитів Uber, які можуть бути використані у будь-якому сервісі компанії в Україні.

При цьому в Uber заявили, що інші сервіси – UberX та Uber Comfort – продовжать працювати у Києві.

Uber Shuttle почав працювати у Києві у травні 2019 року. Сервіс дозволяє заощаджувати на поїздках за рахунок групового пересування мікроавтобусами компанії.