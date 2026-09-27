УБД могут вернуть 100% стоимости автогражданки через "Дію": инструкция от Минветеранов

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут получить компенсацию за автогражданку. Сначала страховая производит 50% скидку на полис, а вторую половину его стоимости государство компенсирует через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины .

Кто может получить компенсацию

Воспользоваться программой могут ветераны, которые имеют:

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, которое отображается в "Дії";

статус совершеннолетнего лица;

подтвержденный РНОКПП в "Дії";

действующий договор автогражданки, оформленный со скидкой для ветеранов.

Также есть требования к автомобилю. Его нельзя использовать для перевозки пассажиров или грузов в коммерческих целях. Объем двигателя не должен превышать 2500 куб. см, а для электромобиля мощность должна быть до 100 кВт.

Важное условие

Страховой полис должен быть оформлен в страховой компании, являющейся членом МТСБУ. При этом в договоре должна применяться именно льгота для ветеранов.

Если автогражданку оформить без льготы, компенсацию за нее получить нельзя.

Проверить перечень страховых компаний можно на сайте МТСБУ.

Как оформить компенсацию

Подать заявку можно в "Дії":

Открыть раздел "Ветеран PRO". Выбрать услугу "Компенсация автогражданки". Проверить и подтвердить данные. Выбрать или открыть карту "Дія" для получения выплаты. Проверить IBAN. Дождаться результата проверки.

Система автоматически проверяет информацию о ветеране, автомобиле и страховом полисе в соответствующих реестрах.

Когда компенсацию не выплатят

Компенсацию можно получить только по одному договору автогражданки в течение календарного года. Полис должен действовать на момент подачи заявки.

Также система проверяет, есть ли автомобиль и его владелец в соответствующем реестре МВД, а информация о договоре - в базе МТСБУ.

Если после получения компенсации ветеран станет виновником ДТП, в следующем году воспользоваться льготной автогражданкой он не сможет.

Что делать, если "Дія" не принимает заявку

Зачастую проблема может возникать из-за несоответствия данных в государственных реестрах. В таком случае следует проверить силу полиса, РНОКПП, VIN автомобиля и информацию о льготном статусе.

Если ошибка касается страхового полиса, следует обратиться в страховую компанию, чтобы она исправила данные в системе МТСБУ. Если нет информации об автомобиле или его технических характеристиках, обратитесь в сервисный центр МВД.

После исправления данных заявку можно подать повторно.