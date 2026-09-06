УБД в 2026 году: как получить статус и что делать, если его не присвоили автоматически

Кто имеет право на статус УБД

Статус участника боевых действий могут получить военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в составе воинских подразделений, соединений и объединений всех видов и родов войск Украины.

Право на статус также имеют:

добровольцы, которые в определенные законодательством периоды принимали участие в защите Украины;

люди, участвовавшие в антитеррористической операции;

иностранцы и лица без гражданства, защищавшие Украину.

Когда статус предоставляется автоматически

В большинстве случаев военному не нужно самостоятельно подавать заявление.

В каждой военной части определяют уполномоченное лицо, которое вносит необходимые сведения в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Данные должны быть внесены в течение пяти дней после начала выполнения боевого задания. На их основании статус УБД предоставляется автоматически.

Военный получает уведомление о предоставлении статуса через электронный кабинет воинской части или по электронной почте.

Автоматически статус также могут получить военные, попавшие в плен или пропавшие без вести. В таком случае государство предусматривает возможность использования соответствующих льгот и для членов их семей без дополнительных обращений.

Что делать, если статус не был предоставлен автоматически

Если командование не внесло необходимые данные в реестр, военный может обратиться самостоятельно.

Заявление можно подать:

почтой - в соответствующую комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий;

- в соответствующую комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий; онлайн через портал "Дія" - с использованием электронной подписи "Дія. Підпис".

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие участие в боевых действиях или мероприятиях по защите Украины.

Такие комиссии работают, в частности, в Минобороны, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС и других силовых ведомствах.

Что делать после увольнения со службы

Уволенные военнослужащие также могут оформить статус УБД через соответствующую комиссию.

Если человек состоит на военном учете, он может обратиться в ТЦК и СП по месту учета.

Если военного сняли с учета, обращаться нужно в комиссию того ведомства, которому подчинялась его военная часть.

Для тех, кто служил не в ВСУ, документы представляют в комиссию соответствующего ведомства - например, МВД, Нацгвардии, СБУ или ГНСУ.

ТЦК и СП может самостоятельно запросить необходимые справки в военной части. Если часть не дает документы, ТЦК и СП имеет право истребовать их через суд.

Комиссия рассматривает представленные материалы в течение 30 дней.

Как получить статус добровольцам

Отдельный порядок предусмотрен для гражданских добровольцев, участвовавших в защите Украины:

до 23 февраля 2018 года - в антитеррористической операции;

- в антитеррористической операции; с 24 февраля по 25 марта 2022 года - в мероприятиях по защите Украины от вооруженной агрессии РФ.

Для этого нужно подать в межведомственную комиссию Минветеранов заявление и документы, подтверждающие участие в защите Украины.

Подать документы можно через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства или непосредственно в Минветераны, в частности по почте.

После положительного решения информацию о статусе вносят в Единый государственный реестр ветеранов войны, а Минветеранов выдает удостоверение и нагрудный знак.

Как подтвердить статус УБД

После предоставления статуса защитники и защитницы могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны в любом ЦНАПе.

Документ можно получить через сервис "Единое окно". Он подтверждает предоставление статуса и позволяет пользоваться предусмотренными законом льготами.