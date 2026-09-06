УБД в 2026 году: как получить статус и что делать, если его не присвоили автоматически

Статус участника боевых действий (УБД) дает право на предусмотренные государством льготы и социальные гарантии. Для многих военных статус предоставляется автоматически, однако в некоторых случаях документы придется подавать самостоятельно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.
Статус участника боевых действий могут получить военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в составе воинских подразделений, соединений и объединений всех видов и родов войск Украины.
Право на статус также имеют:
В большинстве случаев военному не нужно самостоятельно подавать заявление.
В каждой военной части определяют уполномоченное лицо, которое вносит необходимые сведения в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Данные должны быть внесены в течение пяти дней после начала выполнения боевого задания. На их основании статус УБД предоставляется автоматически.
Военный получает уведомление о предоставлении статуса через электронный кабинет воинской части или по электронной почте.
Автоматически статус также могут получить военные, попавшие в плен или пропавшие без вести. В таком случае государство предусматривает возможность использования соответствующих льгот и для членов их семей без дополнительных обращений.
Если командование не внесло необходимые данные в реестр, военный может обратиться самостоятельно.
Заявление можно подать:
К заявлению следует добавить документы, подтверждающие участие в боевых действиях или мероприятиях по защите Украины.
Такие комиссии работают, в частности, в Минобороны, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС и других силовых ведомствах.
Уволенные военнослужащие также могут оформить статус УБД через соответствующую комиссию.
Если человек состоит на военном учете, он может обратиться в ТЦК и СП по месту учета.
Если военного сняли с учета, обращаться нужно в комиссию того ведомства, которому подчинялась его военная часть.
Для тех, кто служил не в ВСУ, документы представляют в комиссию соответствующего ведомства - например, МВД, Нацгвардии, СБУ или ГНСУ.
ТЦК и СП может самостоятельно запросить необходимые справки в военной части. Если часть не дает документы, ТЦК и СП имеет право истребовать их через суд.
Комиссия рассматривает представленные материалы в течение 30 дней.
Отдельный порядок предусмотрен для гражданских добровольцев, участвовавших в защите Украины:
Для этого нужно подать в межведомственную комиссию Минветеранов заявление и документы, подтверждающие участие в защите Украины.
Подать документы можно через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства или непосредственно в Минветераны, в частности по почте.
После положительного решения информацию о статусе вносят в Единый государственный реестр ветеранов войны, а Минветеранов выдает удостоверение и нагрудный знак.
После предоставления статуса защитники и защитницы могут получить выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны в любом ЦНАПе.
Документ можно получить через сервис "Единое окно". Он подтверждает предоставление статуса и позволяет пользоваться предусмотренными законом льготами.
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