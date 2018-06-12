Уайлдер погодився на об'єднавчий бій з Джошуа

Боксери у надважкій вазі проведуть два поєдинки

Американський боксер, чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер прийняв умову чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, IBO, WBO британця Ентоні Джошуа, згідно з якими поєдинок пройде у Великій Британії. Про це повідомляє ESPN.

"Ми погодилися з умовами, які Едді (Хірн, промоутер Джошуа, - ред.) запропонував нам. Деонтей прийняв їх. Бій пройде в Британії", - сказав представник Уайлдера Шеллі Фінкель.

Сам Уайлдер в своєму Twitter підтвердив інформацію про майбутній бій проте, нагадав, що його пропозиція провести поєдинок в США з гарантованим гонораром Джошуа в розмірі 50 міллімлн онов доларів залишається в силі.

BREAKING NEWS for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 11, 2018

Офіційний контракт буде підписаний найближчим часом.

Крім того, Уайлдер і Джошуа проведуть і у відповідь бій. Матч-реванш повинен відбутися в 2019 році в США.

Обидва боксери свої останні бої провели в березні. Тоді Джошуа об'єднав чотири пояси, перемігши Джозефа Паркера, а Уайлдер побив претендента Луїса Ортіза.

Нагадаємо, обов'язковим суперником і претендентом на титул WBA (Super) для Джошуа є російський боксер Олександр Повєткін.