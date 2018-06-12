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Уайлдер погодився на об'єднавчий бій з Джошуа

НовиниСпорт    12.06.2018 - 14:48
Фото: Ентоні Джошуа (klitschko-brothers.com)
Фото: Ентоні Джошуа (klitschko-brothers.com)

Боксери у надважкій вазі проведуть два поєдинки

Американський боксер, чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Деонтей Уайлдер прийняв умову чемпіона світу за версіями WBA (Super), IBF, IBO, WBO британця Ентоні Джошуа, згідно з якими поєдинок пройде у Великій Британії. Про це повідомляє ESPN.

"Ми погодилися з умовами, які Едді (Хірн, промоутер Джошуа, - ред.) запропонував нам. Деонтей прийняв їх. Бій пройде в Британії", - сказав представник Уайлдера Шеллі Фінкель.

Сам Уайлдер в своєму Twitter підтвердив інформацію про майбутній бій проте, нагадав, що його пропозиція провести поєдинок в США з гарантованим гонораром Джошуа в розмірі 50 міллімлн онов доларів залишається в силі.

Офіційний контракт буде підписаний найближчим часом.

Крім того, Уайлдер і Джошуа проведуть і у відповідь бій. Матч-реванш повинен відбутися в 2019 році в США.

Обидва боксери свої останні бої провели в березні. Тоді Джошуа об'єднав чотири пояси, перемігши Джозефа Паркера, а Уайлдер побив претендента Луїса Ортіза.

Нагадаємо, обов'язковим суперником і претендентом на титул WBA (Super) для Джошуа є російський боксер Олександр Повєткін.

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Теги публікації: бой, Ентоні Джошуа, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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