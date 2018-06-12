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Уайлдер согласился на объединительный бой с Джошуа

НовостиСпорт    12.06.2018 - 14:48
Фото: Джошуа (klitschko-brothers.com)
Фото: Джошуа (klitschko-brothers.com)

Супертяжеловесы проведут два поединка

Американский боксер, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер принял условие чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO британца Энтони Джошуа, согласно которым поединок пройдет в Великобритании. Об этом сообщает ESPN.

"Мы согласились с условиями, которые Эдди (Хирн, промоутер Джошуа, - ред.) предложил нам. Деонтей принял их. Бой пройдет в Британии", - сказал представитель Уайлдера Шелли Финкель.

Сам Уайлдер в своем Twitter подтвердил информацию о предстоящем бое тем не менее, напомнил, что его предложение провести поединок в США с гарантированным гонораром Джошуа в размере 50 миллимлн онов долларов остается в силе.

Официальный контракт будет подписан в ближайшее время.

Кроме того, Уайлдер и Джошуа проведут и ответный бой. Матч-реванш должен состояться в 2019 году в США.

Оба боксера свои последние бои провели в марте. Тогда Джошуа объединил четыре пояса, победив Джозефа Паркера, а Уайлдер побил претендента Луиса Ортиза.

Напомним, обязательным соперником и претендентом на титул WBA (Super) для Джошуа является российский боксер Александр Поветкин. 

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Теги публикации: бой, Энтони Джошуа, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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