Уайлдер согласился на объединительный бой с Джошуа

Супертяжеловесы проведут два поединка

Американский боксер, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер принял условие чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO британца Энтони Джошуа, согласно которым поединок пройдет в Великобритании. Об этом сообщает ESPN.

"Мы согласились с условиями, которые Эдди (Хирн, промоутер Джошуа, - ред.) предложил нам. Деонтей принял их. Бой пройдет в Британии", - сказал представитель Уайлдера Шелли Финкель.

Сам Уайлдер в своем Twitter подтвердил информацию о предстоящем бое тем не менее, напомнил, что его предложение провести поединок в США с гарантированным гонораром Джошуа в размере 50 миллимлн онов долларов остается в силе.

BREAKING NEWS for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0 — Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 11, 2018

Официальный контракт будет подписан в ближайшее время.

Кроме того, Уайлдер и Джошуа проведут и ответный бой. Матч-реванш должен состояться в 2019 году в США.

Оба боксера свои последние бои провели в марте. Тогда Джошуа объединил четыре пояса, победив Джозефа Паркера, а Уайлдер побил претендента Луиса Ортиза.

Напомним, обязательным соперником и претендентом на титул WBA (Super) для Джошуа является российский боксер Александр Поветкин.